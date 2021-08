Marcelo telefonou a Patrícia Mamona para a felicitar pela medalha de prata

A atleta portuguesa Patrícia Mamona © José Coelho/Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, telefonou este domingo a Patrícia Mamona para a felicitar por "mais um triunfo por Portugal" com a conquista da medalha de prata no triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

"O Presidente da República felicita a atleta Patrícia Mamona por mais um triunfo por Portugal", disse, numa declaração à Lusa, a partir de São Paulo, Brasil, onde se encontra em visita.

Numa nota publicada depois no portal da Internet da Presidência da República, Marcelo realça que, "além de confirmar as expectativas que todos tinham sobre o seu momento de forma, bateu o recorde nacional no triplo salto feminino".

"Em nome de Portugal e dos portugueses, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicita e agradece a Patrícia Mamona", conclui a nota.

Patrícia Mamona conquistou este domingo a medalha de prata no triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, ao conseguir 15,01 metros, novo recorde nacional, arrebatando a segunda medalha por atletas portugueses depois do bronze do judoca Jorge Fonseca (-100 kg).