Marchesín vai ser reforço do Celta de Vigo depois da Supertaça

Agustín Marchesín vai deixar o FC Porto para assinar com os espanhóis do Celta de Vigo. A TSF sabe que o guarda-redes vai deixar os dragões em definitivo após jogar a final da Supertaça Cândido de Oliveira, face à ausência de Diogo Costa por castigo.

Depois da partida contra o Tondela, o argentino parte para a Galiza, onde tem à espera um contrato de um ano com outro de opção.

José Ramón, jornalista do jornal La Voz de Galicia que acompanha diariamente o Celta de Vigo, afirma à TSF que o clube "espera que no fim de semana o Marchesín já seja jogador do clube".

"Isso significa que o Marchesín vai fazer o último jogo no sábado pelo Porto e no domingo vai ser oficializado como jogador do Celta. Já se fala de um princípio de acordo e não é um rumor. Esta manhã o clube adiantou-nos que as negociações estão muito avançadas e que o primeiro reforço a chegar a Vigo é o guarda-redes argentino do FC Porto", explica o jornalista.

O guarda-redes perdeu a titularidade dos campeões nacionais na última temporada, quando foi ultrapassado pelo jovem português. Nesse sentido, o objetivo passa por voltar a jogar com regularidade para acalentar as esperanças de estar no Mundial 2022.

De acordo com as informações de José Ramón, o Celta tinha outro guarda-redes debaixo de olho. "A primeira opção do Celta era o Neto, o guarda-redes brasileiro do Barcelona. Quando o Neto rejeitou jogar no Celta, o clube ativou um plano B - que é o Marchesín - por 2 motivos: primeiro porque o treinador, Eduardo Coudet, é argentino e conhece-o muito bem; em segundo lugar, porque o negócio entrou na órbita de Luís Campos que é agora o diretor desportivo do Celta de Vigo", garante

Agustín Marchesín sai do FC Porto depois de ter feito 93 jogos de dragão ao peito, em que sofreu 78 golos. Antes passou pelo Lanús, da Argentina, Santos Laguna e América, do México. Pela seleção argentina já atuou por oito ocasiões.