Marcos Freitas conquista medalha de bronze no Europeu de ténis de mesa

27 Junho, 2021

Marcos Freitas conquistou este domingo o bronze no torneio de singulares do Europeu de ténis de mesa, somando a segunda medalha para Portugal em Varsóvia, depois do terceiro lugar alcançado por João Monteiro e Tiago Apolónia em pares.

Na meia-final, o português, que já tinha garantido o pódio no sábado, foi derrotado pelo alemão Dimitrij Ovtcharov, nono jogador mundial, por 4-2.

Diante do vencedor de quatro medalhas olímpicas, Marco Freitas até esteve a vencer por 2-1, mas acabou derrotado por 11-9, 8-11, 9-11, 14-12, 11-8 e 11-9.

No sábado, João Monteiro e Tiago Apolónia acabaram no terceiro lugar o torneio de pares masculinos do Europeu de ténis de mesa, depois de perderem nas meias-finais com o polaco Jakub Dyjas e o belga Cédric Nuytinck, por 11-8, 11-6 e 11-5.