O Benfica e o Sporting empataram este domingo no dérbi a contar para a 16.ª jornada da I Liga.

Alexander Bah inaugurou o marcador, mas na baliza errada, enquanto Gonçalo Ramos empatou ainda antes do intervalo. A segunda parte começou com um penálti assinalado com ajuda do VAR e Pedro Gonçalves voltou a colocar os leões na frente. Mas, se existem leões na frente, apareceu o caçador Gonçalo Ramos para frisar o resultado final.