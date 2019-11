Marega entre os nomeados ao prémio de melhor jogador africano do ano

O jogador do FC Porto, de 28 anos, integra a lista ao lado de nomes como Mohamed Salah (Liverpool) e Riyad Mahrez (Manchester City) © Ivan Del Val/Global Imagens

O maliano Moussa Marega, do FC Porto, está entre os 30 nomeados a vencer o prémio de jogador africano do ano, integrando a lista divulgada este domingo pela Confederação Africana de Futebol (CAF).

O avançado dos 'dragões' é o único maliano numa lista em que a Argélia, vencedora da Taça das Nações Africanas (CAN) de 2019, é a seleção menos representada.

Na lista estão, entre outros, o egípcio Mohamed Salah (Liverpool), vencedor das duas últimas edições, o argelino Riyad Mahrez (Manchester City), que recebeu o galardão em 2016, e o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), premiado em 2015.

No prémio para melhor jogador a atuar no continente africano, o angolano Herenilson (Petro de Luanda) está nomeado, enquanto os compatriotas Capita e Zito Luvumbo, do 1.º de Agosto, estão entre os nomeados para melhor jogador jovem.

Os vencedores serão anunciados a 7 de janeiro de 2020, em Hurghada, no Egito.