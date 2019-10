Marega falha deslocação do FC Porto ao terreno do Marítimo

Moussa Marega © Fábio Poço/Global Imagens

O avançado maliano Moussa Marega ficou esta terça-feira fora da lista de convocados do FC Porto para a deslocação à Madeira, onde, na quarta-feira, os dragões defrontam o Marítimo, em jogo da nona jornada da I Liga de futebol.

Depois de já ter ficado fora da ficha de jogo no encontro com o Famalicão (3-0), no domingo, o maliano, que apenas tinha falhado um encontro na Taça da Liga e outro na Taça de Portugal, volta a não fazer parte das escolhas do treinador Sérgio Conceição.

Os médios Sérgio Oliveira e Romário Baró, o único jogador que tem figurado no boletim clínico, e o avançado Vincent Aboubakar também não integram a comitiva dos azuis e brancos. O FC Porto, líder da I Liga, com 21 pontos, recebe o Marítimo, 11.º, com nove, em jogo com início marcado para as 18h45.