Mario González emprestado ao Tenerife. Espanhóis ficam com opção de compra

Por Bruno Sousa Ribeiro e Rui Oliveira Costa 31 Janeiro, 2022 • 16:45

O avançado espanhol Mario González trocou o SC Braga pelo Tenerife neste mercado de transferências por empréstimo. O anúncio foi feito pelos espanhóis esta segunda-feira.

⚽️ ́ (@MarieteG), nuevo refuerzo ofensivo del #CDTenerife 21/22.#MarioGonzálezBlanquiazul #RecuperamosNuestroAliento #CentenarioCDT pic.twitter.com/gJr6faMT3r - CD Tenerife (@CDTOficial) January 31, 2022

O clube da La Liga 2, sabe a TSF, fica com uma opção de compra no valor de 2,5 milhões de euros por 50% do passe, mas passa a ser obrigatória no caso de o Tenerife subir de divisão e Mario González entrar em 50 por cento dos jogos disputados. Há ainda um acréscimo de 500 mil euros em objetivos individuais.

Mario González chegou ao SC Braga no início da presente época proveniente do Villarreal e em 25 jogos fez quatro golos às ordens de Carlos Carvalhal. Na época passada, o avançado esteve cedido pelo Villarreal ao Tondela onde marcou 14 em 28 jogos.

Antes da passagem por Portugal, Mario González também tinha jogado no Clermont Foot, de França.