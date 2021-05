Mário Jardel assume orgulho "leonino" e deixa os parabéns

© Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 11 Maio, 2021 • 23:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O antigo futebolista brasileiro Mário Jardel deixou nas redes sociais os parabéns ao Sporting pela conquista do título de campeão nacional de futebol e expressou o seu orgulho por ter vestido a camisola do clube de Alvalade.

"Após 19 anos voltámos a ser campeões, parabéns Sporting Clube de Portugal. Tenho orgulho de ter jogado com vocês. Amo essa grande torcida 'leonina'", escreveu o ex-futebolista na sua conta no Instagram. Atualmente com 47 anos, Jardel foi uma das estrelas do anterior título dos 'leões', alcançado na época 2001/02, em que também se sagrou o melhor marcador do campeonato, com 42 golos.

O Sporting sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos do jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os 'leões' somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.