Mário Rui substitui Raphaël Guerreiro nos convocados de Portugal

© Jorge Amaral / Global Imagens (arquivo)

Por Rui Oliveira Costa 18 Setembro, 2022 • 17:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O defesa esquerdo do Nápoles Mário Rui foi chamado por Fernando Santos para substituir Raphaël Guerreiro para os jogos da Liga das Nações.

O lateral do Borussia Dortmund foi dado com inapto pela Unidade de Saúde e Performance (USP) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), depois de não ter feito parte da ficha de jogo no último jogo da equipa na Bundesliga, frente ao Schalke 04.

A seleção nacional vai realizar os dois últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações. O primeiro, na República Checa, joga-se no dia 24 e três dias depois Portugal recebe a Espanha em Braga.