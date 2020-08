Mário Silva diz que Rio Ave "já mostra coisas interessantes"

© Ivan Del Val/Global Imagens

Mário Silva, treinador do Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, fez "um balanço positivo" das duas semanas de trabalho que tem a orientar a equipa, considerando que a mesma "já mostra coisas interessantes".

O novo treinador dos vila-condenses fez essa análise no final do jogo de preparação com o Marítimo, também do principal escalão do futebol nacional, que terminou com um empate sem golos.

"Gostamos sempre de ganhar, e quando isso não acontece nunca ficamos satisfeitos. Foi um primeiro teste em que os jogadores responderam de forma positiva. Conseguimos, a espaços, qualidade de jogo na construção e com dinâmica. Não fomos consistentes, mas já mostrámos coisas interessantes", disse Mário Silva.

O técnico do conjunto da foz do Ave recebeu este sábado dois reforços para o plantel, com a chegada do lateral direito Ivo Pinto (ex-Famalicão) e do central Nando Pijnaker (ex-Grasshoppers, da Suíça), considerando que os mesmos dão "mais equilíbrio ao grupo".

"Gostávamos que as coisas já estivessem mais decididas em relação ao fecho do plantel, mas é normal que seja assim. O mercado vai estar aberto até já estarmos em competição, e pode sempre haver entradas e saídas. Estes são dois jogadores com o claro objetivo de criar o Rio Ave mais forte", referiu.

Mário Silva evitou esclarecer que posições ainda gostaria de ver retocadas no grupo de trabalho, dizendo que "está satisfeito com as soluções" que tem ao dispor, e contornando o nome do avançado André Pereira, dos quadros do FC Porto, como eventual reforço.

"Não vou estar a falar de nomes enquanto essa possibilidade não existe. Todos os que possam vir, serão bem-vindos. Mas, neste momento, estamos satisfeitos", vincou o técnico.

O primeiro compromisso da temporada para o conjunto vila-condense é já em 17 de setembro, na segunda eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Europa, frente a um adversário que será conhecido apenas esta segunda-feira.