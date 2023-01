Mário Silva já não é treinador do Santa Clara © Eduardo Costa/Lusa

Por Miguel Jorge Fernandes 06 Janeiro, 2023 • 11:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mário Silva deixa o comando técnico do Santa Clara. O clube açoriano confirmou esta manhã "a rescisão contratual" com o técnico, que tinha contrato válido com o clube até junho de 2024.

O comunicado chega após a derrota do Santa Clara frente ao SC Braga na última noite por 4-0, num jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga. O clube de Ponta Delgada está no 15.º lugar da Liga com apenas 13 pontos.

O Santa Clara perdeu os últimos quatro jogos, numa série com dois encontros da Taça da Liga e os dois últimos jogos para o campeonato.

Para já, o adjunto Danildo Accioly vai assumir o comando da equipa de forma interina.