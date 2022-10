O lanterna-vermelha Marítimo manteve-se este domingo sem vitórias na I Liga © Homem de Gouveia/Lusa

O lanterna-vermelha Marítimo manteve-se este domingo sem vitórias na I Liga portuguesa de futebol, ao empatar a um golo na receção ao Arouca, em encontro da 10.ª jornada da prova.

A formação da casa, que tinha somado na última ronda o primeiro ponto (1-1 no Bessa), adiantou-se no marcador aos 13 minutos, por intermédio de André Vidigal, mas, aos 44, Antony aproveitou um erro defensivo dos insulares para restabelecer a igualdade.

Com este empate, o Marítimo igualou os dois pontos do Paços de Ferreira, 17.º colocado, enquanto o Arouca segue, provisoriamente, isolado no 10.º lugar, com 13.