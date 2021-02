Por Gonçalo Teles 22 Fevereiro, 2021 • 18:05 Partilhar este artigo Facebook

O FC Porto, terceiro classificado da Primeira Liga, visita esta segunda-feira o lanterna-vermelha Marítimo. Os dragões têm 41 pontos, menos 13 do que o líder Sporting e menos dois do que o SC Braga.

A jogar com três centrais, os madeirenses optaram por defender num 5-4-1 encabeçado por Joel Tagueu e atacar numa espécie de 3-4-3, com Edgar Costa e Correa a assumirem os espaços interiores do ataque Winck e Hermes a assumirem as alas, em linha com Pelágio e Jean Irmer.

A primeira incursão perigosa do FC Porto chegou aos 12 minutos, quando Zaidu tirou Winck da frente e cruzou ao primeiro poste. René Santos, num corte em desequilíbrio, acabou por fazer a bola passar a pouco centímetros da própria baliza.

Dado o aviso, os dragões puseram-se na frente. Sérgio Oliveira bate um livre a partir do lado esquerdo do ataque e envia a bola para o segundo poste. Depois de uma carambola em que a bola saiu da grande área e depressa voltou à pequena área, Uribe acabou por receber de Taremi e atirou a contar (14'). É o terceiro golo do colombiano esta época.

Durou pouco a vantagem. O Marítimo beneficia de um pontapé de canto do lado direito do seu ataque e a bola acaba por chegar aos pés de Léo Andrade, que só precisou de encostar (21'). O lance foi revisto pelo VAR durante largos minutos, mas acabou por ser validado: o brasileiro estava em jogo por 90 centímetros e fez, assim, o seu segundo golo pelos maritimistas.

O FC Porto voltou a criar muito perigo à passagem do minuto 33', quando Amir respondeu com uma defesa dupla a remates de Zaidu e Taremi.

Sem outras grandes hipóteses de golo para qualquer uma das equipas, o jogo começava a ficar marcado por muitas quezílias entre jogadores, com Manafá e Hermes a verem amarelo depois de um desentendimento.

Correa também chegou a abrir uma ferida no tornozelo de Pepe, que ficou a perguntar-lhe "O que é isto?".

O intervalo não trouxe grandes novidades nem qualquer substituição. O FC Porto continuava a assumir as principais despesas do jogo, mas pouco conseguia fazer para chegar com perigo à baliza madeirense.

Onze do Marítimo: Amir; Zainadine, Léo Andrade e René Santos; Cláudio Winck, Jean Irmer, Pelágio e Marcelo Hermes; Edgar Costa (C), Joel Tagueu e Correa.

Onze do FC Porto: Marchesín, Manafá, Pepe (C), Mbemba, Zaidu, Uribe, Sérgio Oliveira, Luis Díaz, Corona, Marega e Taremi

O Marítimo vem de cinco derrotas consecutivas para o campeonato, mas um triunfo permite-lhe deixar o último lugar e ultrapassar cinco adversários: Boavista, Famalicão, Farense, Gil Vicente e Portimonense.

O jogo é arbitrado por Vítor Ferreira, assistido por Valdemar Maia e Paulo Miranda. O VAR é Nuno Almeida.

Suplentes do Marítimo: Caio Secco, Rafik Guitane, Tamuzo, Bambock, Macedo, Söderström, Sassá, Karo e Alipour.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Grujic, Otávio, Felipe Anderson, Toni Martínez, Evanílson, Nanu, Malang Sarr e Francisco Conceição