O Sporting vai tentar, esta sexta-feira, tirar proveito do empate do FC Porto em casa do Belenenses SAD, frente ao Marítimo, na 17.ª jornada da I Liga.

O jogo na Madeira fica obrigatoriamente marcado pela estreia do ponta de lança internacional português Paulinho, que assinou pelo Sporting esta segunda-feira. Fora desta partida ficou também Nuno Mendes, que viu Antunes ocupar o corredor esquerdo. O lateral português seria o primeiro a rematar à baliza, aos três minutos.

Ainda não se contavam dez minutos nos Barreiros e já o Sporting se adiantava no marcador. Gonçalo Inácio faz um passe que rasga por completo a organização maritimista e encontra Pedro Gonçalves em velocidade a partir da direita. Amir sai da baliza, sofre um túnel e fica a ver a bola a aninhar-se nas redes.

Paulinho, centro das atenções deste início de noite, mostrava-se a espaços: ora a jogar em apoio, ora a receber bolas longas de Adán, teve mesmo hipótese de finalizar um cruzamento perigoso de Matheus Nunes, mas faltou potência ao remate.

Onze do Marítimo: Amir; René Santos, Lucas Áfrico e Léo Andrade; Rúben Macedo, Bambock, Jean Irmer, Rafik Guitane e Marcelo Hermes; Joel Tagueu e Sassá.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Porro, Palhinha, Matheus Nunes e Antunes; Pedro Gonçalves, Paulinho e Nuno Santos.

Suplentes do Marítimo: Charles, Karo, Jefri, Fumu Tamuzo, Correa, Alipour, Pelágio, Soderstorm e Milson.

Suplentes do Sporting: Maximiano, Eduardo Quaresma, João Pereira, Bruno Paz, Daniel Bragança, Tabata, Jovane, Joelson Fernandes e Tiago Tomás.

Os leões, líderes do campeonato, agora com três pontos sobre os dragões, campeões nacionais, têm, à partida, missão mais difícil, até porque defrontam uma das poucas equipas que os derrotaram na presente época, o Marítimo, que os afastou da Taça de Portugal.