O Sporting visita o Marítimo, este sábado, em jogo a contar para a 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol Em caso de vitória no Estádio dos Barreiros, os leões reduzem, à condição, a distância em relação ao FC Porto.

Aos seis minutos, Bruno Xadas inaugurou o marcador na Madeira. O Marítimo aproveitou uma brecha na lateral direita do Sporting e, depois de um cruzamento de André Vidigal, Nuno Santos tentou aliviar a bola de cabeça para retirar o perigo, mas o médio maritimista apareceu entre os centrais sportinguistas e conseguiu recuperar a posse no centro da área, rematando sem aviso, com poucas hipóteses de defesa para António Adán.

Logo após o golo, a equipa da casa recuou as linhas e o Sporting tomou o controlo do jogo, somando oportunidades para chegar rapidamente ao empate, mas mostrava alguma displicência na hora da finalização.

Até que, ao passar do minuto 38, Islam Slimani repôs a igualdade no marcador. Num lance bem tricotado na ala esquerda do Sporting, Matheus Reis colocou a bola ao dispor do avançado argelino, que fuzilou a defesa de Paulo Victor.

Na reposição de bola logo após o golo leonino, Alipour ainda colocou a bola dentro da baliza para o 2-1 do Marítimo, mas o lance foi anulado por fora de jogo do ponta de lança iraniano.

Ao intervalo, o placard do Estádio dos Barreiros mostra um 1-1 no marcador entre maritimistas e leões.

Onze do Marítimo: Paulo Victor; Clésio, Zainadine, Matheus Costa, Vítor Costa; Stefano Beltrame, Iván Rossi; Bruno Xadas, Rafik Guitane, André Vidigal; Ali Alipour.

Suplentes: Miguel Silva, Edgar Costa, Diogo Mendes, Tim Soderstrom, Fábio China, Pedro Pelágio, Leo Andrade, Henrique, Joel Tagueu.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis; Pedro Porro, Matheus Nunes, Ugarte, Daniel Bragança, Nuno Santos; Paulinho, Slimani.

Suplentes: André Paulo, João Virgínia, Luís Neto, Rúben Vinagre, Marcus Edwards, Ricardo Esgaio, Dário Essugo.