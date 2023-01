Marítimo vence Estoril pela margem mínima. Veja o golo

Por Lusa 22 Janeiro, 2023 • 17:45 Partilhar este artigo Facebook

O Marítimo somou este domingo o segundo triunfo consecutivo em casa, ao vencer o Estoril Praia por 1-0, num encontro da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol em que jogou reduzido a 10 desde os 60 minutos.

Um golo madrugador do brasileiro Renê, aos três minutos, selou o triunfo dos insulares, que pontuaram em casa pela quarta vez seguida, depois de quatro derrotas a abrir, apesar da expulsão de João Afonso, por acumulação de amarelos, aos 60.

Na classificação, o Marítimo manteve-se no 17.º e penúltimo lugar, com 13 pontos, mas aproximou-se das equipas colocadas em zona de manutenção, enquanto o Estoril Praia, que tem um jogo em atraso, continua com 19, no 13.º posto.