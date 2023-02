Marítimo vence Santa Clara e sai da zona de descida por troca com açorianos. Veja os golos

Por Lusa 25 Fevereiro, 2023 • 20:21 Partilhar este artigo Facebook

O Marítimo venceu este sábado na receção ao Santa Clara por 3-1, após reviravolta, deixando, pela primeira vez, à 22.ª jornada, a zona de despromoção da I Liga portuguesa de futebol, por troca com os açorianos.

Gabriel Silva deu vantagem ao Santa Clara, aos 18 minutos, mas um autogolo do togolês Boateng, aos 61, e golos do também brasileiro Cláudio Winck, aos 72, na conversão de uma grande penalidade, e do peruano Percy Liza, aos 78, deram a vitória aos madeirenses, após quatro derrotas seguidas.

Com este triunfo, o quarto no campeonato, o Marítimo deixou, pela primeira vez na época, os lugares de descida direta e subiu ao 16.º lugar, de play-off de permanência e descida, com 16 pontos, mais um do que o Santa Clara, que 'caiu' na zona de despromoção, com a terceira derrota consecutiva e o nono jogo seguido sem ganhar.