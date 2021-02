Markovic fala sobre Jesus, Rúben Amorim e a saída "demasiado cedo" para o Liverpool

Lazar Markovic © Pedro Rocha / Global Imagens

Lazar Markovic indica Jorge Jesus como o melhor treinador que teve na carreira, o mais importante no percurso, o treinador com o qual atingiu um nível mais elevado. Aos 26 anos, o extremo sérvio tenta regressar à boa forma depois de vários problemas físicos que lhe limitaram o rendimento nos últimos anos. Mas tem ainda e apenas 26 anos, e por isso espera um dia regressar ao nível que exibiu em Portugal, quando foi campeão com Jorge Jesus.

"Recordo quando ele gritava para eu substituir ou companheiro na defesa", recorda entre risos o internacional sérvio. "Ele dizia para pedir a bola quando estava do outro lado do campo. Ainda faço isso hoje em dia. Ele só me deu bons conselhos, para mim é um dos melhores treinadores", considera Markovic sobre Jorge Jesus.

O regresso do treinador ao Benfica entusiasma o jogador do Partizan. "Sigo o campeonato e desejo a Jorge Jesus tudo de bom no Benfica. Espero que ele vença o título e tenha grande sucesso ai", até porque, explica, foi com o treinador português que Markovic alcançou o melhor nível da carreira, na passagem em 2013/2014 por Portugal.

Markovic tinha 19 anos quando chegou a Portugal e ao Benfica. "Aprendi imenso. Mas agora admito que era muito jovem quando deixei o Benfica e assinei pelo Liverpool. Acredito que devia ter ficado mais um ou dois anos no Benfica, mas quando o Liverpool te chama é difícil dizer que não". A passagem pela Luz terminou no final daquela temporada, numa transferência de 12,5 milhões de euros por metade dos direitos desportivos do jogador, seguindo viagem para o Liverpool de Brendan Rodgers.

Na Luz, Lazar Markovic foi companheiro de equipa do atual treinador do Sporting. "Eu joguei no Benfica com Rúben Amorim. Por isso, tenho prestado atenção. Ele tem estado muito bem no Sporting, estão em primeiro", explica o extremo.

"Sigo o campeonato português e desejo a Jorge Jesus tudo de bom no Benfica. Espero que ele vença o título e tenha grande sucesso ai". Mas se os resultados estão abaixo das expectativas, Markovic pede tempo para o treinador. "O Benfica tem excelentes jogadores, talvez precisem de tempo. Acredito que vão fazer um bom trabalho no futuro, mas como digo, para mim, a equipa precisa de tempo.

Aos 26 anos, Lazar Markovic regressou ao futebol sérvio e ao "seu" Partizan. O retorna à casa de partida para um jogador que acredita poder voltar ainda aos grandes palcos. "Sinto-me bem, estou a jogar, depois de um longo e doloroso período, sinto-me bem".

"Penso que posso chegar a um nível diferente. Mas agora o que quero é ganhar o campeonato com o Partizan, chegar à Europa. Mas no futebol nunca se sabe", explica o jogador que recusa pensar num regresso a Portugal ou na saída para outro campeonato. "Estamos na luta pelo campeonato e é esse o nosso principal objetivo. Veremos o que vai acontecer nos próximos meses".