Marrocos anuncia candidatura conjunta com Portugal e Espanha ao Mundial 2030

© Foto de Wesley Tingey na Unsplash

Por TSF/Lusa 14 Março, 2023 • 18:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O rei de Marrocos, Mohammed VI, anunciou esta terça-feira que aquele país africano se vai juntar a Portugal e Espanha, que estavam alinhados com a Ucrânia, na candidatura à organização do Mundial de futebol de 2030.

Em Kigali, capital do Ruanda, onde decorre o Congresso FIFA, Mohammed VI anunciou uma candidatura "sem precedentes na história do futebol, que vai unir África e Europa, o norte e o sul do Mediterrâneo, e os mundos africano, árabe e euro-mediterrâneo", além de trazer "o melhor de todos", numa mensagem do monarca que foi lida na entrega de um prémio da Confederação Africana de Futebol (CAF).

Portugal e Espanha tinham anunciado uma candidatura ibérica à organização do Mundial 2030, à qual se juntou mais tarde a Ucrânia, já depois da invasão russa daquele país, mas o soberano marroquino não fez referência aos ucranianos, deixando antever que este país saia do projeto.

Ao que a TSF apurou, nada está definido sobre a participação da Ucrânia nesta candidatura. A Federação Portuguesa de Futebol não confirma o acordo anunciado pelo rei de Marrocos.

FIFA e UEFA contemplam a exclusão de candidaturas à organização de eventos dos países que não respeitem a imunidade das suas federações perante a justiça das suas nações.

A inclusão de Marrocos tem sido falada na comunicação social e, além de ser um país geograficamente próximo, permitiria realizar a prova pela primeira vez em dois continentes diferentes, além de responder a uma pretensão daquele país africano, que perdeu candidaturas em 1994, 1998, 2006, 2010 e 2026, que terá Estados Unidos, México e Canadá juntos na organização.

Argentina e Uruguai iniciaram a candidatura sul-americana, que pretende comemorar o centenário da competição onde esta começou, entretanto reforçada com a inclusão de Paraguai e Chile, estando em aberto a participação da Bolívia.

Os marroquinos, que em 2018 já tinham manifestado intenção de se candidataram, conseguiram, no Mundial 2022 no Qatar, a melhor prestação de sempre de uma equipa africana (e árabe), ao chegarem às meias-finais da competição, tendo afastado pelo caminho tanto a Espanha, nos 'oitavos', como Portugal (1-0), nos quartos de final.

A FIFA anunciará em 2024 a quem atribui esta organização, do segundo torneio a receber 48 países, em vez dos 32 que participaram no Qatar, após este formato alargado ser inaugurado em 2026.