Marrocos bate Bélgica e lidera à condição o Grupo F

Marrocos ascendeu este domingo à liderança do Grupo F do Mundial de futebol de 2022, ao vencer a Bélgica, terceira classificada há quatro anos, por 2-0, em encontro da segunda jornada do Grupo F, disputado em Doha.

Os suplentes Abdelhamid Sabiri, aos 73 minutos, e Zakaria Aboukhlal, aos 90+2, selaram o triunfo dos marroquinos, que continuam na corrida para repetir a inédita presença nos oitavos de final de 1986.

A formação africana passou a somar quatro pontos, contra três dos belgas, um da Croácia e nenhum do Canadá, sendo que, ainda este domingo, os vice-campeões em título defrontam os canadianos.