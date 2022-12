"Marrocos não tem razões para temer Portugal. É um jogo 50/50"

Hassan Nader, antigo goleador marroquino que jogou em Portugal pelo Farense e pelo Benfica © Vasco Celio/Lusa

Todos se lembram dele: Hassan Nader, antigo goleador que passou no futebol português ao serviço do Benfica e do Farense. O ex-internacional marroquino divide o favoritismo no jogo entre Marrocos e Portugal deste sábado. "É um jogo de 50/50. A seleção marroquina só sofreu um golo e foi na própria baliza. Todos os craques da Croácia, da Bélgica, mas sobretudo da Espanha, não conseguiram chegar à baliza de Marrocos.

Agora, está na altura de pensar positivo, o futebol mudou e não temos nada que temer nenhuma seleção", começa por dizer à TSF Hassan. O marroquino, agora com 57 anos, dá conta que o povo tem festejado na rua: "todos os dias só se fala do Mundial, do jogo com Portugal.

Depois de passarmos a fase de grupos, toda a gente saiu à rua. Até o rei e o filho festejaram na rua com o povo logo após termos eliminado a Espanha".

Hassan Nader jogou com o pai de Gonçalo Ramos [Manuel Ramos] no Farense. Em declarações a TSF, o marroquino mostra-se feliz pelos golos que Gonçalo fez contra a Suíça: "É um jogador que é mais parecido comigo do que com o pai. Está no clube certo, está num momento forte tal como o Benfica. O treinador do Benfica deu-lhe confiança e agora foi chamado à seleção. Estou muito feliz por ele e pelo pai".