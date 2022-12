Marrocos vence grupo F e tem companhia da Croácia nos oitavos. Bélgica e Canadá ficam pelo caminho

© Mohamed Messara/EPA

As seleções de Marrocos e da Croácia conseguiram, esta quinta-feira, a qualificação para os oitavos de final do Mundial 2022, no Catar. Os marroquinos venceram o Canadá por 1-2 e beneficiaram de um empate a zeros entre croatas e belgas para assumir a dianteira do Grupo F da competição, com sete pontos em três jogos.

A Croácia somou cinco pontos nas mesmas três partidas e garantiu a segunda vaga nos oitavos, ao contrário da Bélgica, que fica pelo caminho, com apenas quatro pontos. O Canadá perdeu todos os encontros que disputou e faz as malas sem qualquer ponto conquistado.

Hakim Ziyech, aos quatro minutos, e Youssef En Nesyri, aos 23, selaram o triunfo de Marrocos, que ainda marcaram na própria baliza aos 40, por Nayef Aguerd, enquanto os croatas, segundos em 2018, seguraram o 'nulo' face aos belgas, terceiros.