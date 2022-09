Marsà estreia-se a titular nos leões. Conheça os onzes de Sporting e Gil Vicente

© José Coelho/Lusa

A I Liga volta à ação após a pausa para compromissos internacionais com a receção do Sporting ao Gil Vicente, em encontro a contar para a oitava jornada da competição. Os leões voltam a Alvalade após uma derrota no Bessa frente ao Boavista na ronda anterior.

Onze do Sporting: Adán; Marsà, Gonçalo Inácio e Matheus Reis; Ricardo Esgaio, Morita, Manuel Ugarte e Nuno Santos; Pedro Gonçalves, Trincão e Paulinho

Onze do Gil Vicente: Andrew; Danilo, Lucas, Tomás Araújo, Rúben Fernandes, Adrían Marín; Vítor Carvalho, Fujimoto; Kevin, Murilo e Fran Navarro

Suplentes do Sporting: Franco Israel e André Paulo; St Juste, Alexandropoulos, Marcus Edwards, Rochinha, Fatawu e Arthur Gomes

Suplentes do Gil Vicente: Kritciuk; Né, Carraça, Mizuki, Boselli, Tiba, Henrique Gomes, Matheus Bueno e Elder Santana