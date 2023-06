Marselha estuda contratação de Taremi

Taremi © Ivan Del Val/Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes 28 Junho, 2023 • 09:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A chegada de um novo treinador, ao que tudo indica o espanhol Marcelino, vai implicar uma mudança no esquema tático do Marselha.

A equipa francesa quer reforçar as opções do meio campo, mas também da frente de ataque. Segundo a imprensa francesa, o Marselha vê a contratação de Taremi como uma boa opção para juntar aos restantes avançados do grupo de trabalho: o português Vitinha e o chileno Alexis Sánchez.

O FC Porto precisa de encaixar dinheiro para equilibrar as contas da SAD do clube, mas a direção de Pinto da Costa também não está disposta a vender os principais jogadores a preço de saldo, ainda por cima, tratando-se do melhor marcador da equipa.

O agente de Taremi, o iraniano Alireza Nikoomanesh, revelou que o ponta de lança recebeu nestas últimas semanas uma proposta do futebol da Arábia Saudita, mas para já o jogador mantém a preferência de continuar a jogar na Europa.

O avançado tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, e mais um ano de contrato com o FC Porto. A SAD azul e branca só aceita começar a negociar por valores próximos dos 35 milhões de euros, o mesmo valor que o Al Hilal aceitava pagar para comprar o passe de Taremi.