Marselha sobe ao segundo lugar com Vitinha a bisar frente ao Troyes

O avançado português Vitinha

O Marselha ganhou este domingo ao Troyes (3-1), com o avançado português Vitinha a marcar dois golos, permitindo aos marselheses a subirem ao segundo lugar da Liga francesa de futebol, a oito pontos do líder Paris Saint-Germain.

No jogo de encerramento da 31.ª jornada da Ligue 1, Vitinha (ex-Sporting de Braga) esteve em evidência, ao marcar o primeiro golo, logo aos dois minutos, e a repetir aos 64, já depois de o turco Cengiz Ünder ter feito o segundo do jogo aos 40.

O melhor que o Troyes conseguiu foi reduzir aos 90+1 por intermédio do guineense Mama Baldé, mas a vitória não escapou ao Marselha, que soma agora 64 pontos, atrás do PSG (72) e à frente do Lens, que tem 63.

Nos outros jogos do dia, o Mónaco (quarto classificado com 61 pontos) também venceu por 3-1, contra o Lorient (10.º com 45), e igual resultado foi obtido pelo Estrasburgo (17.º com 29) na receção ao Ajaccio (19.º e penúltimo com 21).

O Auxerre (14.º com 32) bateu o Nantes (15.º com 31), por 2-1, tal como fez o Clermont (11.º com 43) ao Angers (20.º e último classificado com 14 pontos), ao passo que o Brest (16.º com 31) ganhou em casa ao Nice (nono com 45), por 1-0.

Antes, já o Lille tinha sacado os três pontos ao Montpellier (2-1), seguindo as formações no quinto posto (55 pontos) e no 13.º com 37, respetivamente.