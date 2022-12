Marta Paço novamente campeã mundial de surf adaptado

© Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

Por Lusa 09 Dezembro, 2022 • 21:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A portuguesa Marta Paço sagrou-se esta sexta-feira, pela segunda vez consecutiva, campeã mundial de surf adaptado, ao conquistar a medalha de ouro na categoria VI 1 (cegos).

Em Pismo Beach, na California, a portuguesa terminou a bateria final com 15 pontos (6,00 e 9,00 nas melhores ondas).

Nos restantes lugares do pódio ficaram a francesa Valentine Moskoteoc, com 9,20 pontos (4,73 e 4,47), e a norte-americana Barbie Pacheco, com 3,60 (1,83 e 1,77).

A surfista de Viana do Castelo esteve acompanhada na água pelo seu treinador Tiago Prieto.