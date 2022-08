Marta Pen falha a final dos 1500 metros nos Europeus de Munique

Marta Pen Freitas © José Carmo/Global Imagens (arquivo)

A portuguesa Marta Pen falhou esta terça-feira o apuramento para a final dos 1500 metros dos Europeus de atletismo, depois de ter sido oitava na eliminatória mais lenta em Munique.

Marta concluiu a sua prova em 4.07,82 minutos, não conseguindo a passagem direta, para as quatro melhores, nem a repescagem para os quatro tempos mais velozes entre as duas séries, em que a última entrou com 4.04,90.

Há três semanas, a atleta, de 27 anos, não conseguiu entrar nas meias-finais dos Mundiais dos Estados Unidos, após ter competido igualmente na série mais lenta e concluído em 4.08,58.

Na segunda-feira, Isaac Nader também tinha falhado a final dos 1.500 metros, com os 3.44,59 minutos a serem insuficientes para a repescagem, consumada em 3.39,30.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa tem uma medalha de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, de Auriol Dongmo no lançamento do peso.