Martim Neto "pode atingir patamares elevados" e o Benfica quer agarrá-lo por cinco anos

Por Tiago Santos 29 Junho, 2023 • 18:44

Com uma proposta para renovar por cinco anos com o Benfica em mãos, o médio Martim Neto, de 20 anos, que termina a ligação ao clube no final deste mês de junho, prepara-se para ser uma das apostas fortes da próxima época.

As águias querem manter o jogador na Luz e Carlos Pereira, que treinou Martim Neto quando este chegou à formação do Benfica, confessa à TSF acreditar que há potencial para agarrar um lugar na equipa liderada por Roger Schmidt.

"Pode atingir patamares elevados porque tem uma característica do futebol moderno: uma leitura de jogo fantástica e uma decisão muito, muito criteriosa, que depois faz com que mais à frente, no futebol mais a sério, possa atingir patamares elevados", assinala o antigo técnico do jogador.

"Uma leitura de jogo fantástica e uma decisão muito, muito criteriosa." 00:00 00:00

No Benfica desde 2015/2016 - chegou ao clube com 12 anos - nunca mais saiu da formação encarnada e acabou por estrear-se na equipa principal em 2021/2022, pela mão de Nelson Veríssimo, em Paços de Ferreira, num jogo que os encarnados venceram por 2-0. Na mesma época, venceu a UEFA Youth League pela equipa de juniores.

E quando chegou ao clube, há oito anos, já mostrava muito do que hoje mantém, garante Carlos Pereira: "Era muito irreverente, muito bom tecnicamente, com leitura de jogo acima da média, um miúdo que sabia ocupar bem os espaços, com uma qualidade de passe a média, curta e longa distância em precisão e tinha um bom remate."

Que tipo de jogador é Martim Neto? 00:00 00:00

A estas características juntavam-se já o "espírito de equipa" e a forma como jogava "muito bem ali no meio-campo, com uma capacidade de leitura e decisão fantásticas", habilidades que transportou ao longo dos anos.

Mentalmente, além da personalidade "já fora do normal", o antigo treinador do médio reconhece-lhe um "crer muito grande" e a disponibilidade "para aprender".

"Muito irreverente na capacidade de superação, mesmo em situação de jogo e treino", em que "era sempre constante", Martim Neto é também "muito agressivo, muito forte e combativo".

"Uma personalidade fora do normal." 00:00 00:00

Na época que agora termina, Neto fez 16 jogos pela equipa B do Benfica e participou na Finalíssima do escalão sub-20, que o Benfica conquistou frente aos uruguaios do Peñarol.