Matheus Nunes diz adeus ao Sporting

Matheus Nunes © Miguel Pereira/Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes 16 Agosto, 2022 • 08:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A TSF apurou que Matheus Nunes foi convencido pelo técnico português dos Wolves, Bruno Lage, após os emissários do clube inglês terem estado nos últimos dias em Lisboa para tentar fechar este negócio com a SAD de Alvalade.

Um negócio que vai render aos cofres do Sporting 45 milhões de euros mais cinco milhões por objetivos, os leões ficam ainda com 5% numa futura mais valia.

Matheus Nunes, de 23 anos, tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, depois da renovação de contrato em outubro passado e um contrato válido até 2026.

O jogador tem sido um dos médios cobiçados em Inglaterra, com o West Ham também a confirmar que na última semana formalizou uma oferta por Matheus Nunes. O clube londrino tinha oferecido 30 milhões de euros mais 5 milhões por objetivos. Um negócio que na altura não foi aceite pelo jogador e a direção de Frederico Varandas.

Com esta transferência para Inglaterra o médio Matheus Nunes vai falhar o jogo de sábado com o FC Porto no Estádio do Dragão.