Matheus Nunes garante trabalho para dar "dores de cabeça" ao treinador do Sporting

O futebolista Matheus Nunes, de 21 anos, destacou este sábado a qualidade do plantel do Sporting e a aposta nos mais jovens, assegurando que vai trabalhar ao máximo para dificultar as opções do técnico dos 'leões', Rúben Amorim

"Quero melhorar a cada treino, dar o máximo, e ajudar o clube a conseguir os seus objetivos. Temos um plantel muito forte, com jogadores de qualidade e muito competitivos. Vou trabalhar todos os dias muito forte para lhe [Rúben Amorim] dar dores de cabeça", assinalou ao jornal Sporting o médio nascido no Rio de Janeiro, que se estreou em junho na equipa principal 'verde e branca'.

O luso-brasileiro acrescentou que o "primeiro grande objetivo" do Sporting é passar a terceira pré-eliminatória da Liga Europa, com o foco apontado a "ganhar todos os jogos" nas diferentes competições, porque a intenção é ter "o Sporting lá em cima".

Após a estreia na equipa principal 'leonina', na reta final do último campeonato (vencido pelo FC Porto), em que o Sporting ficou no quarto lugar (60 pontos em 34 jogos), o jovem que, antes de chegar a Alvalade, cumpriu grande parte da formação no Ericeirense e no Estoril-Praia, vincou que se sente cada vez mais forte, deixando ainda elogios a Rúben Amorim.

"É um grande treinador, passa muita confiança, deixa-nos tranquilos, passa-nos muita motivação e não tem medo de apostar nos mais jovens", lançou o luso-brasileiro.