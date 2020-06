Fim da carreira? Mathieu lesiona-se com gravidade e não joga mais esta época

Jérémy Mathieu tem 36 anos © Miguel Pereira/Global Imagens

O defesa do Sporting Jérémy Mathieu lesionou-se com gravidade no treino desta quarta-feira e não vai jogar mais na presente temporada, disse à agência Lusa fonte do clube da I Liga portuguesa de futebol.

O internacional francês, de 36 anos, sofreu uma lesão grave na zona do joelho esquerdo e vai agora realizar exames complementares de diagnóstico para avaliar a total extensão do problema.

Mathieu, que esta época alinhou em 25 jogos em todas as competições pelos 'leões', apontando três golos, está em final de contrato com o Sporting.