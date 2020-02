Mathieu pode ser opção para o jogo com o Portimonense

Mathieu esteve ausente devido a uma tendinite no joelho, mas já voltou a treinar sem limitações © Miguel Pereira/Global Imagens

O futebolista francês Mathieu integrou esta quinta-feira no treino do Sporting sem limitações antes da receção ao Portimonense e pode ser opção, no domingo, em jogo da 20.ª jornada da Primeira Liga.

"Jérémy Mathieu já integrou a sessão sem quaisquer limitações", refere a nota publicada no site oficial dos leões na Internet.

O habitual titular no eixo da defesa do Sporting, que foi expulso na meia-final da Taça da Liga, falhou o jogo do campeonato com o Marítimo, por castigo, e depois a visita no domingo ao Sporting de Braga, mas já devido à tendinite.

O central francês juntou-se esta quinta-feira ao restante plantel, que teve a companhia do jovem João Silva, habitualmente opção na equipa Sub-23 leonina.

Fora dos convocados está Luiz Phellype, que "continua o processo de reabilitação pós-cirurgia", face a uma rotura nos ligamentos do joelho direito.

O Sporting, quarto classificado na Primeira Liga, com 32 pontos, recebe o Portimonense, 17.º e penúltimo, com 14 pontos, a partir das 17h30 de domingo.