Mauricio Moreira vence 11.º Grande Prémio O Jogo

O ciclista uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor) venceu esta terça-feira a 11.ª edição do Grande Prémio o Jogo, ao chegar no pelotão na quinta e última etapa, conquistada ao sprint por João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), em Paredes.

Matias foi o mais rápido dos velocistas após os 143,2 quilómetros que começaram e terminaram naquele município do distrito do Porto, batendo sobre a meta o argentino Tomás Contte (Aviludo-Louletano-Loulé), segundo, e Francisco Campos (Fonte Nova/Felgueiras), terceiro, ao cabo de 3:24.16 horas.

O dia era mais indicado para sprinters e, por isso, os poucos ataques ao longo do dia pouco mais fizeram do que animar a tirada final, sem qualquer diferença no pódio final, em que Moreira somou novo triunfo em Portugal, após vencer a Volta em 2022 e a Volta ao Alentejo em 2021.

Este ano, soma já várias vitórias, começando pela Clássica da Primavera e passando por duas etapas já nesta prova, que dominou com autoridade.

Em segundo lugar na geral final ficou Joaquim Silva (Efapel), a quatro segundos, com Rafael Reis, colega de equipa de 'Mauri', a fechar o pódio, a 21.