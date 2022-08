Mauricio Moreira vence a Volta a Portugal. Pódio total da Glassdrive-Q8-Anicolor

Mauricio Moreira, vencedor da Volta a Portugal © Pedro Correia / Global Imagens

O uruguaio Mauricio Moreira, que partia na vice-liderança para o contrarrelógio final, venceu a última etapa e superou o antigo líder Frederico Figueiredo nos 18,6 km que ligaram o Porto a Vila Nova de Gaia, sagrando-se vencedor da 83.ª edição da Volta a Portugal.

Mauricio Moreira fez o melhor tempo em Vila Nova de Gaia, com 25.07 minutos. Com mais 21 segundos terminou António Carvalho, em segundo, e Frederico Figueiredo terminou em sétimo, com mais 1.16 minutos que o vencedor da etapa e da Volta.

Luís Fernandes, que partia em terceiro lugar, perdeu os 29 segundos de vantagem que tinha para António Carvalho e caiu para a quarta posição da geral.

Nas restantes classificações, o norte-americano Scott McGill, da Wildlife Generation Pro Cycling, confirmou a vitória nos pontos. Frederico Figueiredo leva para casa a camisola da montanha, enquanto a juventude fica com o espanhol Jokin Murguialday, da Caja Rural.