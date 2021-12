Max Verstappen e Lewis Hamilton decidem quem será campeão de F1 em Abu Dhabi

© Adrian Dennis/AFP

O holandês Max Verstappen (Red Bull) e o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) decidem este domingo quem será o campeão mundial de Fórmula 1 de 2021, na última corrida da temporada, em Abu Dhabi.

Os dois pilotos chegam à 22.ª prova empatados, com 369,5 pontos, sendo que Verstappen tem vantagem confronto direto (nove vitórias, contra as oito de Hamilton) e parte na frente para a corrida, depois de ter conquistado a 'pole', no sábado.

Max Verstappen corre para conquistar o primeiro cetro da sua carreira, enquanto Lewis Hamilton pode fazer história e arrebatar um inédito oitavo título mundial de pilotos, deixando para trás os sete do alemão Michael Schumacher.

Hamilton venceu o Mundial em 2008, 2014, 2015 e nas últimas quatro temporadas (2017, 2018, 2019 e 2020), enquanto Schumacher triunfou em 1994, 1995 e de 2000 a 2004.

A corrida terá 58 voltas e tem arranque previsto para as 17h00 horas locais (13h00 em Lisboa).