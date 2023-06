Max Verstappen garante pole position no GP da Áustria. É a sexta da temporada

Max Verstappen © George Hochmuth/AFP

O neerlandês Max Verstappen, da Red Bull, continua intocável esta época na Fórmula 1, conseguindo esta sexta-feira, no Grande Prémio da Áustria, a sexta pole position, em nove possíveis.

Em Spielberg, o atual bicampeão do mundo superou por apenas 48 milésimos de segundo o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, o outro piloto que vai partir da primeira linha da grelha.

Para Verstappen, esta é igualmente a quarta 'pole' consecutiva, elevando o seu total para 26.

O neerlandês comanda o campeonato de pilotos, em rota para o 'tri', e procura em Spielberg o que será o seu sétimo triunfo de um ano muito bem-sucedido, até ao momento.

A liderança está assegurada por confortáveis 69 pontos para o seu colega da Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, que partirá da oitava linha.

Para a Red Bull, tudo continua a correr muito bem em 2023, já que as duas únicas vezes em que Verstappen não ganhou foi Pérez a triunfar, na Arábia Saudita e no Azerbaijão.

"Estou muito feliz por estar na 'pole position', mas ainda há muito para fazer no fim de semana", disse Verstappen, aludindo às duas corrida que esperam os pilotos na Áustria.

Pela segunda vez no ano, depois de Baku, vai ter lugar uma corrida 'sprint' no sábado, um dia antes do Grande Prémio. Estão previstas seis corridas 'sprint' para este ano, no total.

As qualificações de hoje definiram a grelha de partida para domingo, enquanto a corrida 'sprint', de apenas meia hora, ainda vai ter a disputa de uma qualificação própria.

Na segunda linha da grelha do Red Bull Ring partirão o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) e o britânico Lando Norris (McLaren).

A seguir, na lista dos 10 primeiros, classificaram-se o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), heptacampeão do mundo, o canadiano Lance Stroll (Aston Martin), o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), o alemão Nick Hulkenberg (Haas), o francês Pierre Gasly (Alpine-Renault) e o tailandês Alexander Albon (Williams).

O favoritismo de Verstappen é redobrado por 'correr em casa', no circuito Red Bull, onde já ganhou por quatro vezes.

A 'dobradinha' é que parece muito difícil, desta vez, depois de Sergio Pérez não se ter qualificado para a Q3, a última ronda de qualificações, quedando-se pelo 15.º lugar de hoje.

O tempo que fez, aparentemente bom, foi anulado por saída dos limites do traçado.

Também viram os tempos anulados na Q2 o francês Esteban Ocon (Alpine-Renault), o australiano Oscar Piastri (McLaren) e o francês Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

A sessão foi por uma vez interrompida, com bandeira vermelha, ainda na Q1, quando Bottas foi vítima de acidente, sem consequências físicas para o finlandês.