Max Verstappen vence GP do Mónaco e alarga comando do Mundial de Fórmula 1

O neerlandês Max Verstappen © Angela Weiss/AFP

Por Lusa 28 Maio, 2023 • 17:32

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu este domingo o Grande Prémio do Mónaco, sétima prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, mas sexta corrida efetivamente realizada, e alargou a vantagem na liderança do Mundial de pilotos.

Verstappen cortou a meta com 27,921 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), e 36,990 sobre o terceiro, o francês Esteban Ocon (Alpine).

O neerlandês soma, agora, 144 pontos, mais 39 do que o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que foi apenas 17.º e não pontuou.