Mbappé ameaçou, mas ainda é Benzema quem manda em Madrid. Veja os golos

O Real Madrid venceu esta quarta-feira o PSG (3-1), com um hat trick de Karim Benzema, garantindo assim a vitória na eliminatória e apuramento para os quartos de final.



Os franceses, com Danilo a titular, entraram no Santiago Barnabéu com um golo de vantagem e, no decorrer da primeira parte, voltaram a ver Mbappé a adiantar a equipa no marcador.



Mas no segundo tempo, o avançado francês marcou os três golos da vitória da equipa madrilena, confirmando assim a presença nos quartos de final da prova milionária.

No outro jogo da noite, o Sporting empatou (0-0) com o City em Manchester e despediu-se das competições europeias.

Veja os golos:

Kylian Mbappé 39'

Karim Benzema 61'

Karim Benzema 76'

Karim Benzema 78'