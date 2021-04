Mbappé e Neymar aquecem noite fria na vitória do PSG em Munique

Mbappé bisou no jogo com os campeões europeus © EPA

Por TSF/Lusa 07 Abril, 2021 • 23:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A jogar na neve do Allianz Arena, em Munique, o PSG, finalista vencido da edição passada, com o internacional luso Danilo de início, entrou no encontro diante do campeão em título, praticamente, a vencer, indicando que queria vingar a final de Lisboa.

Sem a grande referência da equipa, o lesionado polaco Robert Lewandowski, e baixa de última hora Serge Gnabry, por estar infetado com o novo coronavírus, a equipa de Hans-Dieter Flick foi surpreendida aos três minutos, quando Kylian Mbappé abriu o ativo, assistido por Neymar, num lance que o guarda-redes Neuer poderia ter feito melhor.

Desde março de 2010 que o emblema bávaro não sofria um golo tão cedo numa fase a eliminar para a 'Champions', na altura foi o ex-avançado Wayne Rooney, aos 63 segundos.

Neymar, numa jogada 100% brasileira, voltou a fazer o último passe para os franceses dilatarem a vantagem fora de 'portas', agora para Marquinhos (28), que viria a sair lesionado do jogo, dois minutos depois.

A primeira parte não terminou sem que os campeões em título encurtassem distâncias, pela cabeça do camaronês Maxim Choupo-Moting (43), antigo jogador dos franceses, e hoje substituto de Lewandowski, abrindo caminho para, após o descanso, Thomas Muller (60) restabelecer a igualdade, também numa finalização de cabeça.

A capacidade e qualidade ofensiva que faltava no Bayern, o PSG tinha em demasia, sendo, novamente, o internacional francês a desfazer a defesa bávara, perante tanta passividade, aos 68 minutos.

Veja os golos:

Mbappé, 7'

Marquinhos, 28'

Choupo-Moting 37'

Thomas Mueller 60'

Mbappé, 67'