Mbappé mais de longe continuar no PSG: "Nunca discuti a minha renovação"

Kylian Mbappé esclareceu esta terça-feira que nunca discutiu a renovação do seu contrato com o Paris Saint-Germain © Julien de Rosa/AFP (arquivo)

Por António Botelho 13 Junho, 2023 • 13:21

O avançado do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé enviou, esta terça-feira, um comunicado à Agence France-Presse (AFP) em que garante que nunca discutiu a renovação do seu contrato com o clube francês. Este comunicado surge um dia depois de ter informado o PSG, através de uma carta, de que não irá acionar a opção para prolongar o contrato por mais uma temporada, até ao final da época 2024/25.

"Nunca discuti a renovação do meu contrato com o PSG. A direção do PSG foi informada a 15 de julho de 2022 desta decisão e a carta serviu apenas para confirmar o que já tinha sido previamente esclarecido verbalmente", pode ler-se. Recorde-se que o jornal L'Équipe noticiou, esta segunda-feira, que Mbappé não queria prolongar o seu vínculo com o Paris Saint-Germain até 2025 e agora o jogador fez questão de explicar o processo.

O atacante gaulês, que tem sido muito cobiçado pelo Real Madrid, marcou 41 golos esta temporada ao serviço do PSG. Mbappé termina contrato com o campeão francês na próxima temporada e depois fica livre para assinar por qualquer clube.