Mbappé: "O meu trabalho árduo compensou"

O francês Kylian Mbappé, autor de um hat-trick no triunfo do Paris Saint-Germain em casa do FC Barcelona (4-1), para a Liga dos Campeões de futebol, disse hoje que o resultado "é magnífico", mas que ainda nada está ganho.

"Estamos muito felizes. É uma partida muito importante para nós. Queríamos vir aqui e ganhar. Foi o que fizemos e de que maneira", declarou Kylian Mbappé à rádio RMC Sport, após o triunfo do PSG, no jogo da primeira mão dos oitavos de final da LC.

O PSG venceu por 4-1 em Camp Nou com golos de Kylian Mbappé, aos 32, 65 e 83 minutos, e do italiano Moise Kean, aos 70, em resposta ao tento inaugural marcado pelo argentino Lionel Messi, aos 27, na conversão de uma grande penalidade.

"Sempre quis dar o melhor de mim com o PSG, pois é uma camisola que me está no coração. Nem sempre tive sucesso, posso ainda perder jogos, mas nunca na minha vida me irei esconder, mesmo que cometa erros. Hoje o meu trabalho árduo compensou", referiu o campeão mundial.

Sem o brasileiro Neymar nem o argentino Angel Di Maria, Mbappé foi hoje o líder da formação parisiense no sempre difícil Camp Nou, chamando a si uma atuação irrepreensível, coroada com a obtenção de três golos.

"O treinador [Mauricio Pochettino] tem feito um trabalho maravilhoso desde que chegou [início de janeiro], mas deu continuidade ao de Thomas Tuchel, que fez um trabalho extraordinário com a ida à final [da LC de 2019/2020]", referiu Mbappé.

O jogador recordou que o trabalho do PSG teve alguns percalços, motivados pela pandemia de covid-19 e a falte de preparação, mas isso não serve de desculpas para a falta de rendimento da equipa.

"Não podemos nos desculpar, pois a verdade é que temos uma boa equipa. Estamos a começar a melhorar fisicamente, embora ainda não estejamos no auge da nossa forma. Vamos tentar continuar a progredir", defendeu Mbappé, que em janeiro prorrogou o contrato que terminava em 2022.