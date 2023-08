Mbappé reintegrado na equipa principal do Paris Saint-Germain

Mbappé © Julien de Rosa/AFP

O avançado internacional francês Kilyan Mbappé foi este domingo reintegrado nos trabalhos da equipa principal do Paris Saint-Germain, depois de vários dias afastado do grupo, anunciou em comunicado o clube campeão gaulês de futebol.

"Depois de discussões muito construtivas e positivas entre o Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé, após o jogo de sábado com o Lorient (0-0 na abertura da Ligue 1), o jogador foi reintegrado na equipa antes do treino matinal de hoje", diz o comunicado do Paris Saint-Germain.

Mbappé e o Paris Saint-Germain entraram em conflito no início da temporada, depois de o 'capitão' da seleção gaulesa ter feito saber que pretendia cumprir o seu contrato até junho de 2024, mas não renová-lo, saindo a custo zero, o que os dirigentes do clube parisiense consideraram inaceitável.

"Queremos que ele continue, como já dissemos duas ou três vezes, mas ele não pode partir gratuitamente. Isso não é negociável", afirmou, em 05 de julho, o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi.

Face ao impasse, Mbappé foi excluído da digressão de pré-temporada que a equipa fez à Coreia do Sul e ao Japão e, no sábado, viu da tribuna a estreia do PSG na Ligue 1, que e saldou por um empate a zero na receção ao Lorient.

O avançado gaulês assistiu ao encontro na companhia de Ousmane Dembélé, anunciado no sábado como reforço do clube parisiense, proveniente do FC Barcelona.

Face ao Lorient, o PSG apresentou três portugueses no 'onze', nomeadamente Danilo Pereira, que foi o capitão, Vitinha, substituído aos 68 minutos, e Gonçalo Ramos, em estreia, depois de ter sido contratado ao Benfica.