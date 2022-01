Mecânico francês morre em acidente durante ligação da última etapa do Dakar

A morte aconteceu por causa de uma colisão entre o veículo de assistência e um camião local © Franck Fife/AFP

O francês Quentin Lavalée, chefe de mecânicos da PH Sport, que participa no Dakar Clássico, categoria do rali Dakar de todo-o-terreno, morreu esta sexta-feira, aos 20 anos, na sequência de um acidente de viação na Arábia Saudita.

"Esta manhã, pelas 11h30 horas [08h30 em Lisboa], ao quilómetro 234 do percurso de ligação [da última etapa, que ligou Bisha a Jeddah], deu-se um acidente entre um veículo de assistência e um camião local", informaram as autoridades sauditas.

A organização do rali Dakar confirmou a morte do mecânico, indicando que "o passageiro que seguia na viatura acidentada, o belga Maxime Frère, ficou ferido e, consciente, foi transportado ao National Guards Hospital de Jeddah, para efetuar exames, devido a uma contusão abdominal e torácica".

OFFICIAL STATEMENT / COMMUNIQUÉ OFFICIEL / COMUNICADO OFICIAL.#Dakar2022 pic.twitter.com/AkdDLBmOut - DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2022

Este é o primeiro acidente mortal durante a realização da 44.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, que terminou hoje com a vitória do britânico Sam Sunderland (Gas Gas), nas motas, e do catari Nasser Al-Attiyah (Toyota), nos automóveis.