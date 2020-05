Medalhado olimpico troca a esgrima pela bicicleta para entregar comida em Tóquio

Medalhado Olímpico entrega comida em Tóquio © Kazuhiro Nogi/AFP

Por Lusa 13 Maio, 2020 • 18:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O japonês Ryo Miyake, medalha de prata no florete nos Jogos de Londres2012, tem passado os dias marcados pela pandemia de covid-19 em cima da bicicleta, para um serviço de entregas de comida, na cidade de Tóquio.



O praticante de esgrima, de 29 anos, ficou sem competições próximas devido ao adiamento ou cancelamento de provas generalizado, sobretudo dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para o próximo ano.



"Comecei a fazer isto por duas razões: para poupar dinheiro e poder viajar para futuras competições e para manter a minha condição física", explicou, em entrevista à agência noticiosa France Presse.



Segundo Miyake, o aumento dos valores auferidos a cada entrega permite-lhe continuar motivado, após ter pedido aos patrocinadores que suspendam os pagamentos durante o período de incerteza.



"Não sei se vou conseguir voltar aos treinos, quando volto a competir. Não sei se conseguirei manter a minha saúde mental e a minha motivação mais um ano. (...) Ninguém sabe como será o processo de qualificação [para Tóquio2020]. Fazer de conta que está tudo bem é irresponsável", lamenta..



Para já, viaja de bicicleta pela capital japonesa, uma das mais densamente povoadas do mundo, com quase 14 milhões de pessoas, quando falta ainda mais de um ano para o arranque dos Jogos, marcados para 23 de julho de 2021.



"O meu objetivo imediato [com o novo emprego] é poder começar a treinar, com calma, quando o estado de emergência for levantado. E tenho de estar física e financeiramente preparado", considerou



LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19