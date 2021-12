Médio Ilija Vukotic com teste positivo no Boavista

© Tiago Petinga/EPA

Por Lusa 27 Dezembro, 2021 • 11:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O futebolista internacional montenegrino Ilija Vukotic, do Boavista, da I Liga portuguesa, teve no domingo um teste com resultado positivo para o coronavírus, que provoca a Covid-19, estando "assintomático e em isolamento".

"A deteção ocorreu na testagem de controle realizada ao plantel da equipa profissional de futebol no domingo, 26 de dezembro, tendo sida, posteriormente, confirmada com um teste PCR", informam os 'axadrezados', em comunicado no sítio oficial na Internet.

Ilija Vukotic, de 22 anos, soma 15 jogos pelo Boavista em 2021/22, seis dos quais como titular, estando emprestado pelo Benfica ao Boavista desde agosto, já depois de ter cumprido duas partidas e um golo pela equipa B das 'águias' na atual edição da II Liga.

O médio vai falhar a visita do Boavista, nono colocado, com 15 pontos, ao Vitória de Guimarães, sétimo, com 22, na quarta-feira, às 19h00, no Estádio D. Afonso Henriques, em jogo da 16.ª jornada da I Liga, a derradeira de 2021 e penúltima da primeira volta.