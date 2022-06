Médio Javi García anuncia fim da carreira aos 35 anos

© Igor Martins/Global Imagens (arquivo)

O médio internacional espanhol Javi García terminou a carreira de futebolista, aos 35 anos, duas semanas depois de ter rescindido por mútuo acordo com o Boavista, anunciou esta quarta-feira o jogador na rede social Instagram.

O anúncio surge numa altura em que o ex-médio defensivo se prepara para regressar ao Benfica como adjunto do recém-chegado treinador alemão Roger Schmidt, de acordo com a imprensa portuguesa.

"18 temporadas e 514 jogos depois, tenho que me despedir de ti [futebol] e dos teus campos de jogo. Foi uma viagem muito agradável e sobretudo muito longa desde que dei os meus primeiros passos na escola de futebol do meu pai em Múrcia. Esta tem sido uma prova que nunca teria imaginado e que tem sido cheia de bons momentos, dos quais desfrutei muito, e outros nem tanto, que me fizeram aprender e crescer a todos os níveis para os ultrapassar", pode ler-se na publicação na rede social Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Javi Garcia (@javigarcia_6)

O internacional pela La Roja em duas ocasiões manifestou-se "sempre grato a todos os treinadores e companheiros de equipa, que se cruzaram no seu caminho e que deixaram a sua marca".

"Sem dúvida, uma das maiores satisfações que o meu tempo no mundo do futebol profissional me dá é o número de amigos e pessoas boas que conheci durante todos esses anos e que são para a vida", expressou, antes de concluir a publicação com: "vemo-nos em breve", fazendo aumentar os rumores quanto a um possível regresso à Luz.

Javi García, de 35 anos, somou 44 jogos e dois golos em duas temporadas no Boavista, após uma passagem pelo Betis (2017-2020), antecedida pela conquista de campeonatos com os russos do Zenit (2014-2017) e os ingleses do Manchester City (2012-2014).

Formado no Real Madrid, o médio competiu na equipa principal dos 'merengues' (2004-2007 e 2007-2009) e esteve cedido ao Osasuna (2007/08), até se mudar para o Benfica (2009-2012), no qual venceu uma edição da I Liga portuguesa e três Taças da Liga.