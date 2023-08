Médio Otávio assina pelo Al Nassr após nove anos de ligação ao FC Porto

O futebolista internacional português Otávio © Tony Dias/Global Imagens

O futebolista internacional português Otávio assinou pelo Al Nassr, após nove anos de ligação ao FC Porto, anunciaram esta terça-feira os dois clubes, com os sauditas a pagarem os 60 milhões de euros (ME) contemplados na cláusula de rescisão.

"A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD vem informar o mercado que chegou a acordo com o Al-Nassr para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Otávio Edmilson da Silva Monteiro pelo valor de 60 ME, deduzido do valor de solidariedade devido a terceiros", comunicaram os vice-campeões nacionais, numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O FC Porto detalha ainda que foram renegociados os 32,5% de direitos económicos que estavam na posse dos brasileiros do Coimbra Esporte Clube para o valor fixo de 12,750 ME, ao passo que os encargos associados a esta transação já tinham sido imobilizados aquando da derradeira renovação celebrada com o influente médio, em março de 2021.

Otávio, de 28 anos, assinou por três temporadas com o Al Nassr, que é comandado pelo português Luís Castro e integra o internacional luso Cristiano Ronaldo no plantel, sendo que irá triplicar o seu salário, ao passar dos quatro ME para os 13 ME auferidos por ano.

Contratado aos brasileiros do Internacional em 2014, o médio passou pelo conjunto B do FC Porto e esteve emprestado ao Vitória de Guimarães durante uma época e meia (2014-2016), antes de ter brilhado no conjunto principal dos 'dragões' nas últimas sete épocas.

Otávio acumulou 31 golos e 68 assistências em 283 jogos e arrebatou três campeonatos, três Taças de Portugal, duas Supertaças Cândido de Oliveira e uma Taça da Liga, todas sob alçada de Sérgio Conceição, com quem havia evoluído em Guimarães, em 2015/16.

Eleito como melhor jogador do campeonato na época passada, o médio nascido em João Pessoa, capital do estado brasileiro da Paraíba, adquiriu a nacionalidade portuguesa e já somou 14 partidas e três golos pela seleção 'AA' lusa, que representou no Mundial2022.

Otávio representa a venda mais alta da história do FC Porto e é a décima saída do clube nesta janela de transferências, depois de Manafá (Granada), Nanu (Samsunspor), Tomás Esteves (Pisa), Rodrigo Conceição (Zurique), Diogo Leite (Union Berlim), João Marcelo (Cruzeiro), Uribe (Al-Sadd), Mamadou Loum (Al-Raed) e Fernando Andrade (Casa Pia).

A transferência para o Al Nassr permite ao médio reencontrar-se com Luís Castro, que o orientou nos seis encontros feitos ao serviço da equipa B portista, em 2014/15, e com o defesa esquerdo brasileiro Alex Telles, com quem repartiu balneário, entre 2016 e 2020.