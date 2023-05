Megaoperação de buscas visa FC Porto, Benfica e Sporting por suspeitas de fraude fiscal

© Pixabay

A Autoridade Tributária está a fazer buscas que nos Estádios do Dragão, Alvalade e Luz no âmbito de um caso que investiga suspeitas de fraudes e branqueamento que ascendem a 58 milhões de euros.

Segundo avança o Correio da Manhã, foram conduzidas buscas na casa do agente de futebol Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente do FC Porto, e também na Torre das Antas, no Porto, assim como a empresa Gestifute do agente Jorge Mendes.

O Jornal de Notícias acrescenta que também os estádios do FC Porto, do Sporting e do Benfica foram visados.

Benfica e Sporting confirmaram à TSF que foram alvo de buscas, enquanto os dragões confirmaram as buscas através de uma nota no seu site oficial, assegurando que estão prontos para "disponibilizar todos os elementos" que lhes sejam solicitados.

Em causa estão "suspeitas de prática de crimes de fraude fiscal qualificada, fraude contra a segurança social e branqueamento de capitais, ligadas com celebração ou renovação de contratos de trabalho desportivo, pagamento de comissões e circuitos financeiros que envolvem os intermediários nesses negócios, bem como utilização de direitos de imagem".

A agência Lusa adianta que foram levadas a cabo mais de 60 buscas que visaram os três clubes, além de escritórios de advogados e de contabilidade e diversas residências nas áreas de Lisboa, Porto, Braga, Viana do Castelo, Aveiro e Setúbal.

As diligências contam com a participação de aproximadamente 250 elementos, entre inspetores da Autoridade Tributária (AT), militares da Guarda Nacional Republicana (GNR), procuradores do Ministério Público, juízes e representantes da Ordem dos Advogados.

Sob a direção do DCIAP, a investigação envolve também a Unidade dos Grandes Contribuintes e a Direção de Serviços de Investigação de Fraude e de Ações Especiais da AT, bem como a Unidade de Ação Fiscal da GNR.

O Correio da Manhã associa estas buscas à operação 'Fora de Jogo', que decorre há vários anos e conta com dezenas de arguidos, num processo que terá sido desencadeado por documentos acedidos por Rui Pinto, o principal arguido do processo 'Football Leaks'.

Notícia em atualização