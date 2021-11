Autoridade Tributária e Ministério Público fazem buscas no Dragão

Estádio do Dragão © Fábio Poço/Global Imagens

A Inspeção Tributária e o Ministério Público estão, esta segunda-feira, a realizar buscas no Estádio do Dragão, confirmou a TSF junto de fonte próxima da Autoridade Tributária. O alvo é a SAD do FC Porto e, em causa, estão suspeitas relativas a contratos de direitos televisivos e de venda de jogadores, bem como crimes de fraude fiscal.

A informação foi adiantada esta manhã pelo Correio da Manhã e a revista Sábado acrescenta que estas buscas estão ligadas à operação Cartão Vermelho e incidem também sobre as casas de empresários ligados ao futebol, entre eles Pedro Pinho, que na última semana foi acusado pelo MP de ter agredido um repórter de imagem da TVI, Bruno Macedo, que no último verão foi detido por ligações a Luís Filipe Vieira, e ainda Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente dos dragões.

A TVI e a SIC adiantam ainda que as buscas estendem-se ao banco Carregosa.

A TSF já pediu mais esclarecimentos à Procuradoria-Geral da República.

* Em atualização