Meité assina por cinco épocas com o Benfica

O médio francês Soualiho Meité, que representava o Torino, é o mais recente reforço da equipa de futebol do Benfica, tendo assinado contrato por cinco temporadas, até 2026, anunciou o clube lisboeta, no sítio oficial na internet.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Torino para a transferência do jogador Soualiho Meite, que assinou um contrato com o nosso clube válido até 2026. A apresentação de Meite será feita em breve", informaram os 'encarnados', numa curta nota.

Meité, de 27 anos, que estava vinculado aos italianos do Torino desde 2018, tem ainda passagens por Auxerre, Lille, Zulte Waregem, Mónaco, Bordéus e AC Milan, emblema pelo qual atuou na segunda metade da temporada passada, por empréstimo do clube de Turim.